СБУ арестовала командира подразделения Нацгвардии: подозревают в работе на Россию

СБУ заявила о разоблачении командира одного из подразделений Нацгвардии в работе на спецслужбы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ведомства, военный передавал российской стороне информацию в сфере обороны.

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По данным следствия, подозреваемый был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ в 2019 году.

Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов, также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов, сообщают в СБУ. За свою работу военный получал деньги на счет в банке.

Там говорят, что получили доказательства во время обыска дома у подозреваемого.

Военному предъявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК. Суд на время следствия отправил его в СИЗО.

9 ноября в Херсонской области, на админгранице с Крымом задержали бывшего замнчальника ГУ МВД Украины в АР Крым по подозрению в госизмене.

Вадим Ребрина

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