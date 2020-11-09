По подозрению в госизмене. Задержан экс-замглавы МВД Крыма

По данным прокуратуры, задержанный давал ФСБ транспорт для незаконных обысков. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в госизмене

В Херсонской области на админгранице с Крымом задержали гражданина Украины по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, не называя фамилии.

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При этом Крым.Реалии пишут, что в ходе судебного заседания стало известно: речь идет о Николае Федоряне, который работал ранее замнчальником ГУ МВД Украины в АР Крым, руководил милицией общественной безопасности.

В прокуратуре отмечают, что задержанный с 2012-го был начальником управления транспорта и авиации украинского АТ Черноморнефтегаз. После оккупации и захвата предприятия российскими агрессорами продолжил там работать.

По данным прокуратуры, мужчина, весной 2019-го используя служебное положение, якобы предоставлял транспорт ФСБ РФ, которые оккупанты использовали при незаконных обысках у крымских татар (якобы за участие в организации Хизб ут-Тахрир) и этапировании их в места неволи. В частности, якобы при его содействии 27 марта 2019-го оккупантами были схвачены 23 крымских татар.

Мужчину подозревают по статье о госизмене УКУ (ч. 1 ст. 111). Ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

По данным Крым.Реалии сейчас идет судебное заседание, задержанному избирают меру пресечения.

13 июля 2020-го Днепровский районный суд Киева приговорил обвиняемого в госизмене экс-"министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского к 10 годам тюрьмы.

8 октября в суд направили обвинительный акт о госизмене и покушении на совершение теракта против экс-генерала СБУ Валерия Шайтанова

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Марк Сировой

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