Дело Шайтанова передали в суд – генералу СБУ грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену

Дело генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова передали в суд, его подозревают в госизмене и подготовке теракта. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Офис генпрокурора утвердил и направил в суд обвинительный акт против генерал-майора Службы безопасности Украины и экс-начальника "Альфы", подозреваемого в госизмене и покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Речь идет о Валерии Шайтанове.

По версии следствия, Шайтанов собирал в Украине тайную информацию и передавал ее российским спецслужбам. Также он якобы подыскивал в Украине людей для совершения террористического акта, целью которого было запугивание населения путем убийства Адама Осмаева.

Шайтанову грозит от 12 до 15 лет тюрьмы в случае доказательства вины.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.

СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.

Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его арестовали.

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Владислав Сердюк

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