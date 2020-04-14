СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ: готовят подозрение в госизмене

Задержание Валерия Шайтанова (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В СБУ отметили, что Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. "По заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители выяснили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

"К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ утверждают, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова, сотрудника департамента контрразведывательных операций ФСБ.

Фото: пресс-служба СБУ

"Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 000 и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений", - отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба СБУ

По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

обстоятельствах проведения отдельных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ;

подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Фото: пресс-служба СБУ

Аудиозаписи разговоров.

Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова.

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Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( госизмена) и ст. 258 ( теракт) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.

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