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СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ: готовят подозрение в госизмене

СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ: готовят подозрение в госизмене - Фото
Задержание Валерия Шайтанова (фото - пресс-служба СБУ)
14.04.2020, 15:40

Генерал-майору Валерию Шайтанову готовят подозрение в госизмене, совершении терактов, планировании убийства добровольца Адама Осмаева

Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В СБУ отметили, что Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. "По заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба СБУ 14 апреля

Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители выяснили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

"К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее", -  отметил глава СБУ Иван Баканов.

Задержание генера-майора Валерия Шайтанова

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ утверждают, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова, сотрудника департамента контрразведывательных операций ФСБ.

Сотрудник ФСБ координировал работу Шайтанова

Фото: пресс-служба СБУ

"Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 000 и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений", - отметили в пресс-службе.

Данные СБУ о вознаграждении Шайтанова

Фото: пресс-служба СБУ

По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

  • обстоятельствах проведения отдельных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;
  • международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны;
  • сотрудниках  руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ;
  • подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Данные СБУ о встрече Шайтанова с Егоровым

Фото: пресс-служба СБУ

Аудиозаписи разговоров.

Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова.

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Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( госизмена) и ст. 258 ( теракт) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.

  • 7 июня в ГПУ сообщали, что следствие в деле о первом покушении на бывших добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева не нашло "российского следа".

Арина Толина
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