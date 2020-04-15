Генерал-майору СБУ официально объявили подозрение и взяли под стражу

Сегодня, 15 апреля, судья Шевченковского суда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Службы безопасности Украины и заключил под стражу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского суда.
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Под стражей генерал-майор пробудет до 14 июня 2020 года включительно. Дополнительно суд обязал следователя и прокурора уголовного производства обепечить Шайтанову немедленное медицинское обследование для выявления у него возможных хронических заболеваний. В случае их выявления подозреваемому будет предоставлено соответствующее лечение.
Ранее в пресс-службе офиса Генерального прокурора редакции LIGA.net сообщили, что 14 апреля генерал-майору Валерию Шайтанову было официально объявлено подозрение в гоисзмене (ч. 1 ст. 111 УК) и совершении теракта (ч. 1 ст. 258 УК).
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