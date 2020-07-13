10 лет за госизмену. Суд в Киеве вынес приговор экс-"министру" Крыма

Петра Михальчевского приговорили за госизмену и оправдали по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Сегодня, 13 июля, Днепровский районный суд Киева приговорил обвиняемого в госизмене экс-"министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена – ред.) и назначить ему наказание за это преступление в виде 10 лет лишения свободы. Признать невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ред.) и оправдать его в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса", – сообщила судья Мирослава Марченко.​

Прокуроры ходатайствовали о назначении Михальчевскому 13 лет лишения свободы за госизмену.

Михальчевский находился под арестом с 8 января 2018 года. Сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский следственный изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и передано в Днепровский районный суд Киева.

9 июля 2019 года суд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Должность министра здравоохранения Крыма Михальчевский занимал с 27 февраля до 10 июня 2014 года - то есть и во время оккупации украинского полуострова Россией. Прокуратура АРК считала, что тем самым он совершил государственную измену и посягательство на территориальную целостность. Михальчевский признал, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой, обосновывая это тем, что его выбирала на должность Верховная Рада АРК соответствии с законодательством Украины.

Наталия Медведева

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