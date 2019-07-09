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09.07.2019, 22:24

Суд освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма

Суд освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Петру Михальчевскому изменили меру пресечения на домашний арест

Днепровский райсуд Киева освободил из-под стражи бывшего главу министерства здравоохранения АР Крым Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Михальчевский находился под арестом с 8 января 2018 года. Сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский следственный изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено, сейчас дело рассматривает Днепровский районный суд Киева.

Должность министра здравоохранения Крыма Михальчевский занимал с 27 февраля до 10 июня 2014 года - то есть и во время оккупации украинского полуострова Россией. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил государственную измену и посягательство на территориальную целостность. Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой, обосновывая это тем, что его выбирала на должность Верховная Рада АРК соответствии с законодательством Украины.

3 июля Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест для обвиняемого в госизмене экс-переводчика премьер-министра Станислава Ежова.

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Теги: петр михальчевский, Крым, госизмена
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