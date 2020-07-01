Задержан экс-депутат Крыма, приговоренный к 12 годам за госизмену - прокуратура

Василий Ганыш (фото - ru.krymr.com)

Прокуратура Крыма сообщила о задержании бывшего депутата Верховного Совета АРК Василия Ганыша, который был приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену, но при этом по неизвестной причине находился на свободе.

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"При содействии прокуратуры автономии задержан бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены", - сказано в сообщении прокуратуры в Telegram.

Однако Ганыш находился на свободе, хотя ранее уже задерживался.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе, сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение Киевский следственный изолятор", - рассказали в прокуратуре.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить в пресс-службе прокуратуры Крыма, почему Ганыш на момент вступления приговора в силу находился на свободе, однако там на телефонный звонок не ответили.

В апреле 2015 года Ганыш был задержан на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области. По версии следователей, он был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также голосовал 11 апреля 2014 г за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.

Ганышу предъявили подозрение в госизмене и отправили на время следствия в СИЗО.

14 января 2016 г суд освободил Ганыша из СИЗО и отправил его под домашний арест.

20 января прокуратура сообщала , что обжаловала это решение суда.

19 ноября 2018 года, по информации Радио Свобода , Днепровский районный суд Киева признал Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. До вступления в законную силу решения суда, Ганыш должен находиться под домашним арестом.