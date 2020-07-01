Задержан экс-депутат Крыма, приговоренный к 12 годам за госизмену - прокуратура

Прокуратура Крыма сообщила о задержании бывшего депутата Верховного Совета АРК Василия Ганыша, который был приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену, но при этом по неизвестной причине находился на свободе.
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"При содействии прокуратуры автономии задержан бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены", - сказано в сообщении прокуратуры в Telegram.
Однако Ганыш находился на свободе, хотя ранее уже задерживался.
"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе, сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение Киевский следственный изолятор", - рассказали в прокуратуре.
Корреспондент LIGA.net пытался выяснить в пресс-службе прокуратуры Крыма, почему Ганыш на момент вступления приговора в силу находился на свободе, однако там на телефонный звонок не ответили.