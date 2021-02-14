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На Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных

14.02.2021, 13:47
На Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных - Фото
Иллюстративное фото - пресс-служба 28 бригады
дополнено

Сегодня, 14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных. Об этом сообщает украинская делегация в минской Трехсторонней контактной группе в Telegram.

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Как отмечается, бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли.

Делегация выражает соболезнования родным и близким погибших защитников Украины.

ДОПОЛНЕНО В 14:17. Оперативно-территориальное управление Север уточняет в Facebook, что трагедия произошла в районе Новолуганского, когда бойцы перемещались на позиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полтавский областной центр комплектования написал в Facebook, что среди погибших – двое жителей Кременчуга: солдат Алексиенко Вячеслав Сергеевич и капитан Войтенко Александр Владимирович. Имя третьего защитника Украины центру пока неизвестно.

Читайте также: "Знаем, что делаем". У Кравчука объяснили, почему не отменяют перемирие на Донбассе

Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс погибшие взрыв потери
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