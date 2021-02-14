На Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных
Сегодня, 14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных. Об этом сообщает украинская делегация в минской Трехсторонней контактной группе в Telegram.
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Как отмечается, бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли.
Делегация выражает соболезнования родным и близким погибших защитников Украины.
ДОПОЛНЕНО В 14:17. Оперативно-территориальное управление Север уточняет в Facebook, что трагедия произошла в районе Новолуганского, когда бойцы перемещались на позиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Полтавский областной центр комплектования написал в Facebook, что среди погибших – двое жителей Кременчуга: солдат Алексиенко Вячеслав Сергеевич и капитан Войтенко Александр Владимирович. Имя третьего защитника Украины центру пока неизвестно.
- С 21 января по 2 февраля 2021-го на Донбассе от пуль снайперов погибли трое украинских военных.
- 6 февраля двое военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один ранен.
- 11 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один украинский боец.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.
- 13 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
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