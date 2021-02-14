Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"
Страна-агрессор Россия "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами росСМИ, видео фрагмента встречи опубликовано пропагандистским российским госканалом RT.
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"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – сказал Путин.
Президент страны-агрессора заверял, что у него "перед глазами стоят люди, получившие травмы и увечья на Донбассе".
Затем Путин заявил, что на его плечах и плечах журналистов "лежит большая ответственность за Россию" в целом. "И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", – говорил Путин, не уточняя, о каком конкретно "шаге" идет речь.
LIGA.net направила запрос в Министерство иностранных дел с просьбой отреагировать на заявление президента страны-агрессора.
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- 27 января во временно оккупированном Донецке главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением.
- 1 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного под Горловкой
- Позже в тот же день в районе юго-западного пригорода Донецка во время очередной огневой провокации российских войск погиб еще один украинский боец.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров
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