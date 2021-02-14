Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"

Страна-агрессор Россия "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами росСМИ, видео фрагмента встречи опубликовано пропагандистским российским госканалом RT.

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"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – сказал Путин.

Президент страны-агрессора заверял, что у него "перед глазами стоят люди, получившие травмы и увечья на Донбассе".

Затем Путин заявил, что на его плечах и плечах журналистов "лежит большая ответственность за Россию" в целом. "И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", – говорил Путин, не уточняя, о каком конкретно "шаге" идет речь.

LIGA.net направила запрос в Министерство иностранных дел с просьбой отреагировать на заявление президента страны-агрессора.

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СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

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Марк Сировой

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