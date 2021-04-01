Донбасс. Украина предложит перемирие на Пасху, но Кравчук не верит в его устойчивость
Через две недели на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и страна-оккупант Россия) украинская делегация поднимет вопрос о так называемом пасхальном перемирии на Донбассе. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 ее глава Леонид Кравчук.
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"Мы этот вопрос поднимем, как и полагается", – сказал он.
Первый президент Украины считает, что на Пасху "люди будут больше ходить на могилки и передвигаться по территории, потому нужно думать о разминировании и контроле".
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При этом глава украинских переговорщиков в ТКГ скептически оценивает устойчивость такого перемирия.
"Это явление временное: неделя проходит – и снова война", – посетовал Кравчук.
Вчера, 31 марта, на заседании ТКГ Россия отказалась от возвращения к режиму тишины на Донбассе.
- Ранее Кравчук призвал не надеяться, что Россия станет лучше, а заявил: "Мы должны научиться защищать Украину". По его словам, президент Зеленский думал, что сможет договориться о мире с РФ, но в процессе увидел, что это невозможно.
- Кравчк уверен, что с Россией на Донбассе нужно "на выстрел отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми".
- Глава ОП Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие для переговоров.
- 1 марта сообщалось, что боевики гибридной армии РФ за день семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.
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