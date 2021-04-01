Донбасс. Украина предложит перемирие на Пасху, но Кравчук не верит в его устойчивость

Через две недели на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и страна-оккупант Россия) украинская делегация поднимет вопрос о так называемом пасхальном перемирии на Донбассе. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 ее глава Леонид Кравчук.

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"Мы этот вопрос поднимем, как и полагается", – сказал он.

Первый президент Украины считает, что на Пасху "люди будут больше ходить на могилки и передвигаться по территории, потому нужно думать о разминировании и контроле".

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При этом глава украинских переговорщиков в ТКГ скептически оценивает устойчивость такого перемирия.

"Это явление временное: неделя проходит – и снова война", – посетовал Кравчук.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Вчера, 31 марта, на заседании ТКГ Россия отказалась от возвращения к режиму тишины на Донбассе.

Евгений Пилипенко

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