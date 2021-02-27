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Кравчук: Мы должны научиться защищать Украину, а не надеяться, что Россия станет лучше

27.02.2021, 09:53
Кравчук: Мы должны научиться защищать Украину, а не надеяться, что Россия станет лучше - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина должна научиться лучше защищаться, а не надеяться, что Россия станет лучше. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.

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Он объяснил, что за свою карьеру встречался с разными лидерами Советского Союза и России, но все они говорят одно – "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

"Мы должны научиться защищать Украину. Это означает объединяться, поднимать экономику, обороноспособность, это означает учитывать особенности всех регионов Украины, жить нормально, по-человечески, по цивилизованному принципу. Вот задача наша, а не надеяться, что Россия станет лучше", – сказал Кравчук.

По его мнению, Россия в ближайшее время не изменится, можно лишь объединить силы и заставить ее измениться "различными способами, обычно не военными".

"Санкции, дипломатические влияния разного рода, ограничения, предусмотренные в документах международного права. То есть на Россию нужно воздействовать теми же методами, которые она использует, влияя на других", – добавил он.

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Марк Сировой
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Леонид Кравчук Украина Россия
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