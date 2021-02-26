Окончательно оторваться от России. Кравчук перечислил пункты, что для этого нужно

Россия никогда не прекращала реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", и для выхода из орбиты интересов государства-агрессора на северо-востоке ей нужно стать частью евроатлантических организаций. Об этом Deutsche Welle сказал первый президент Леонид Кравчук.

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Он напомнил, что принятый еще при первом постсоветском российском президенте Борисе Ельцине основной документ гласит, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России.

"Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США", – перечислил Кравчук.

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Он добавил, что для того, чтобы ему начать общаться с российским лидером Владимиром Путиным, тот "должен принять решение уйти из Украины". "А так, общаться не о чем. Он является реальным врагом Украины", – подчеркнул Кравчук.

Насчет роста потерь ВСУ на Донбассе в 2021 году глава украинской делегации на "минских" переговорах сказал, что там "не то, чтобы эскалация; есть элемент обострения ситуации, а не эскалации".

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Евгений Пилипенко

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