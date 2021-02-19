Я никогда не думал, что в Украине столь много врагов – Кравчук

В Украине много "внутренних врагов", которые живут здесь, но при этом не служат интересам ее граждан. Об этом заявил в эфире Право на власть глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, признает ли он существование "пятой колонны" в Украине и как это влияет на объединение общества.

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Он подчеркнул, что не имеет значения, как называть людей, которые "живут в Украине, но не служат ей", но при этом надо признать, что таких людей много – "которые живут на украинской земле, но не служат интересам украинского народа".

"Как исполняющий обязанности главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе скажу вам искренне, клянусь просто: я никогда не думал, что в Украине настолько много врагов, внутри Украины", – заявил Кравчук.

15 февраля Кравчук заявил, что надо смотреть правде в глаза – с Россией невозможно договориться по Донбассу.

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Дарья Мостовая

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