UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Я никогда не думал, что в Украине столь много врагов – Кравчук

19.02.2021, 09:32
Я никогда не думал, что в Украине столь много врагов – Кравчук - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине много "внутренних врагов", которые живут здесь, но при этом не служат интересам ее граждан. Об этом заявил в эфире Право на власть глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, признает ли он существование "пятой колонны" в Украине и как это влияет на объединение общества.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что не имеет значения, как называть людей, которые "живут в Украине, но не служат ей", но при этом надо признать, что таких людей много – "которые живут на украинской земле, но не служат интересам украинского народа".

"Как исполняющий обязанности главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе скажу вам искренне, клянусь просто: я никогда не думал, что в Украине настолько много врагов, внутри Украины", – заявил Кравчук.

Читайте также: Кравчук о причинах появления на телеканале РФ: Получил много писем, в том числе от россиян

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Леонид Кравчук Украина пятая колонна ткг враги
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 