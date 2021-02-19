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Кравчук о причинах появления на телеканале РФ: Получил много писем, в том числе от россиян

19.02.2021, 09:18
Кравчук о причинах появления на телеканале РФ: Получил много писем, в том числе от россиян - Фото
Леонид Кравчук (скриншот из видеозаписи 1+1)

Открывать глаза россиянам на то, что их страна творит на Донбассе, – так глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук объяснил свое появление 15 февраля на российском телеканале в одном эфире со ставленником РФ в Донецке. Об этом он рассказал в программе Право на владу на канале 1+1.

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Первый президент Украины заявил, что у него после такого эфира "очень много писем положительных, в том числе от россиян".

"Они говорят: наконец-то мы кое-что узнали", – передал Кравчук.

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По его словам, появление в телеэфире РФ – не для того, чтобы "жать друг друг руки" или "обниматься". Глава делегации Украины на переговорах по Донбассу уверен, что смысл – "не в том, с кем говоришь, а что говоришь".

После эфира с коллаборационистом России в Донецке Кравчук убедился, что с Москвой "практически невозможно договориться" в вопросе востока Украины.

  • 15 февраля 2021-го Кравчук участвовал в ток-шоу на пропагандистском канале РФ, куда затем подключили главаря оккупационной администрации РФ в Донецке: Кравчук поговорил с ним.
  • Спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что Кравчук "доносил украинскую точку зрения до российского населения", и его не предупреждали заранее о подключении пособника оккупантов.
  • Глава МИД Кулеба заявил, что Кравчук появился в эфире оккупантов потому, что его "исторический статус позволяет ему делать больше, чем другим чиновникам".

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Евгений Пилипенко
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