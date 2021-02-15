Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза

С Россией невозможно договориться по ситуации на Донбассе, если страна-агрессор останется на нынешних позициях. Об этом заявил сегодня, 15 февраля, на форуме "Украина 30" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком видит себя Россия и какие задачи они себе ставят, практически невозможно. Мы должны смотреть правде в глаза, и не нужно думать, что что-то может измениться в ближайшее время", – заявил Кравчук.

Кравчук сослался на заявление главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина в эфире российского Первого канала, что задачей боевиков является построение "национального российского государства" и "трансформация в Россию".

Кравчук отметил, что Россия во время переговоров "присваивает себе звание посредника, говорит, что она не сторона конфликта".

Первый президент подчеркнул, что целью работы ТКГ является реинтеграция неподконтрольных Украине территорий, а у России и боевиков – "задания совсем другие".

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.