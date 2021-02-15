UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза

15.02.2021, 15:35
Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С Россией невозможно договориться по ситуации на Донбассе, если страна-агрессор останется на нынешних позициях. Об этом заявил сегодня, 15 февраля, на форуме "Украина 30" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком видит себя Россия и какие задачи они себе ставят, практически невозможно. Мы должны смотреть правде в глаза, и не нужно думать, что что-то может измениться в ближайшее время", – заявил Кравчук.

Кравчук сослался на заявление главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина в эфире российского Первого канала, что задачей боевиков является построение "национального российского государства" и "трансформация в Россию".

Кравчук отметил, что Россия во время переговоров "присваивает себе звание посредника, говорит, что она не сторона конфликта".

Первый президент подчеркнул, что целью работы ТКГ является реинтеграция неподконтрольных Украине территорий, а у России и боевиков – "задания совсем другие".

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война на Донбассе Леонид Кравчук Донбасс Минские переговоры денис пушилин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 