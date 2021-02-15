Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза
С Россией невозможно договориться по ситуации на Донбассе, если страна-агрессор останется на нынешних позициях. Об этом заявил сегодня, 15 февраля, на форуме "Украина 30" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук.
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"Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком видит себя Россия и какие задачи они себе ставят, практически невозможно. Мы должны смотреть правде в глаза, и не нужно думать, что что-то может измениться в ближайшее время", – заявил Кравчук.
Кравчук сослался на заявление главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина в эфире российского Первого канала, что задачей боевиков является построение "национального российского государства" и "трансформация в Россию".
Кравчук отметил, что Россия во время переговоров "присваивает себе звание посредника, говорит, что она не сторона конфликта".
Первый президент подчеркнул, что целью работы ТКГ является реинтеграция неподконтрольных Украине территорий, а у России и боевиков – "задания совсем другие".
- 7 февраля Кравчук заявил, что на выстрелы со стороны российских боевиков нужно отвечать выстрелами.
- 9 февраля Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе больше нет.
- 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один украинский боец.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.
- 13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
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