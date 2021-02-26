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Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он увидел, что с Россией договориться нельзя

26.02.2021, 06:43
Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он увидел, что с Россией договориться нельзя - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава государства Владимир Зеленский думал, что сможет договориться о мире на Донбассе, но в процессе увидел, что сделать этого нельзя. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW, отвечая на вопрос, как он оценивает выполнение обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе.

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По словам первого гаранта, когда к власти пришел пятый президент Петр Порошенко – он "думал, что сможет договориться, искренне в это верил, и говорил, что через неделю-две завершит войну".

"Когда пришел Зеленский, он тоже думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (с РФ – ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", – отметил Кравчук, подчеркнув, что Зеленский сказал это на парижском саммите.

Также глава украинской делегации заявил, что то же самое сказала и Ангела Меркель – что "минские соглашения – это не высеченные на камне слова". И по мнению Кравчука, добиться каких-либо успехов без "изменения концептуальных позиций минского и нормандского формата" будет невозможно.

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Дарья Мостовая
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война на Донбассе Леонид Кравчук Владимир Зеленский Донбасс минские соглашения
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