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Россия пытается вынудить Украину отказаться от переговоров по Донбассу – Казанский

02.02.2021, 20:23
Россия пытается вынудить Украину отказаться от переговоров по Донбассу – Казанский - Фото
Денис Казанский (скриншот из видеозаписи)

На заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия пытается вынудить Украину отказаться от дальнейших переговоров, превращая заседания "в фарс". Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский.

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"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей – непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", – написал Казанский.

Он предполагает, что Россия "просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров".

Казанский рассказал, что 28 января россияне и боевики террористических организаций ЛНР и ДНР провели в оккупированном Донецке "форум "Русский Донбасс", на котором провозгласили ОРДЛО "русским национальным государством". Это, по словам журналиста, происходило при участии депутатов нелегитимной Госдумы РФ Казбека Тайсаева и Андрея Козенко. На форуме была презентована "новая идеология ЛДНР ("доктрина русский Донбасс")", в которой боевики открыто озвучивали свои главные цели – захват всей территории Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства", сообщает Казанский.

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", – написал журналист.

Он отмечает, что Украина не может выйти из переговоров, потому что "россиянам только этого и надо". Но и продолжать переговоры, на его взгляд, тоже будет бессмысленной тратой времени.

"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", – отметил Казанский.

По словам представителя Луганска в ТКГ Сергея Гармаша, Россия пытается подменить стороны конфликта, заявляя, что не она, а ОРДЛО является "второй стороной в конфликте с Украиной".

"Представитель РФ в подгруппе договорился до того, что назвал "превышением полномочий" заявление руководителя украинской делегации в подгруппе Андрея Костина, напомнившего, что именно Россия является второй стороной конфликта с Украиной…" – написал Гармаш.

Вадим Ребрина
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Донбасс ткг Денис Казанский Сергей Гармаш

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