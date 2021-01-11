Резников о минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках минских договоренностей "практически исчерпаны". Об этом он написал в статье для Atlantic Council.

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По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо "решающих прорывов" в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

"Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны", – заявил Резников.

Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

"Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – отметил министр.

2 ноября 2020-го Резников сказал, что Украине главное не взять его обратно временно оккупированный Донбасс, "как опухоль, с которой мы не знаем, что делать".

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Станислав Стороженко

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