Сотрудники Радио Свобода показали внешнюю сторону жизни в городах и поселках, которые подконтрольны террористической организации ДНР на временно оккупированной Россией территории Донбасса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Озвученный повторно в целях безопасности сюжет показывает поездку в Донецк, Придорожное и местный зоопарк, Тельманово, Иловайск, Саур-Могилу и Снежное.
В сюжете показаны местные дороги, состояние жилфонда, цены на топливо, еду в кафе, а также могилы уничтоженных в боях активной фазы войны боевиков гибридной армии РФ и другое.
- Истории спецслужб: как россияне делали "русскую весну" в Украине: аналитика.
- Экс-помощник президента РФ Путина, экс-куратор Кремля по Донбассу Сурков: "Украину нужно силой принуждать".
- В январе 2021-го в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради мести Украине.
- Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, что "на Украине гражданская война".
Читайте разбор: Как 35 участников войны на Донбассе превратились в 17 000 американских праворадикалов
Видео: Радио Свобода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии