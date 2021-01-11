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Съездили в зоопарк и Иловайск. Поездка-2021 по временно оккупированному Донбассу – видео видео

11.01.2021, 08:01
Cкриншот из видеозаписи Донбасс.Реалии
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Сотрудники Радио Свобода показали внешнюю сторону жизни в городах и поселках, которые подконтрольны террористической организации ДНР на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

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Озвученный повторно в целях безопасности сюжет показывает поездку в Донецк, Придорожное и местный зоопарк, Тельманово, Иловайск, Саур-Могилу и Снежное.

В сюжете показаны местные дороги, состояние жилфонда, цены на топливо, еду в кафе, а также могилы уничтоженных в боях активной фазы войны боевиков гибридной армии РФ и другое.

Читайте разбор: Как 35 участников войны на Донбассе превратились в 17 000 американских праворадикалов

Видео: Радио Свобода

Евгений Пилипенко
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