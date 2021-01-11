Сотрудники Радио Свобода показали внешнюю сторону жизни в городах и поселках, которые подконтрольны террористической организации ДНР на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

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Озвученный повторно в целях безопасности сюжет показывает поездку в Донецк, Придорожное и местный зоопарк, Тельманово, Иловайск, Саур-Могилу и Снежное.

В сюжете показаны местные дороги, состояние жилфонда, цены на топливо, еду в кафе, а также могилы уничтоженных в боях активной фазы войны боевиков гибридной армии РФ и другое.

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Видео: Радио Свобода

Евгений Пилипенко

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