Суд вынес заочный приговор боевику "Востока" из Житомира: фото

Осужденный боевик из Житомира (Фото: СБУ)

В Житомирской области суд заочно вынес приговор боевику "бригады Восток" террористической группировки ДНР. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Уроженцу Донецкой области, который несколько лет проживал в Житомире, дали 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установили следователи, в июле 2014 года мужчина вступил в ряды террористов. Там он был назначен "командиром артиллерийской системы Нона "бригады спецназначения Восток".

"Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности осуществлял обстрелы позиций украинских подразделений вблизи аэропорта Донецка, а также Макеевки и Ясиноватой", - заявили в СБУ.

Один из районных судов Житомира признал его виновным в нарушении ряда статей Уголовного кодекса, а Апелляционный суд оставил это решение без изменений. В спецслужбе уточнили, что исчислять срок отбывания осужденному начнут со дня задержания. Сейчас он находится в розыске.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала возможного финансиста боевиков: обналичил 100 млн грн.

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