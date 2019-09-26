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В России администрацию Элисты возглавил главарь боевиков ДНР

В России администрацию Элисты возглавил главарь боевиков ДНР - Фото
Главарь террористов ДНР Дмитрий Трапезников (Фото: РИА Калмыкия)
26.09.2019, 22:10

Кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков

В России депутаты городского собрания Элисты избрали новым главой столичной администрации главаря боевиков ДНР Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает РИА Калмыкия.

Отмечается, что кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, который полагает, что террорист пригодится городу как "настоящий антикризисный менеджер".

Сообщается, что Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Имеет три высших образования - в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. Женат, имеет двоих детей.

  • В Донбассе после уничтожения главаря террористов ДНР Александра Захарченко 1 сентября 2018 года Трапезников занял его место.
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Донбасс боевик дмитрий трапезников элиста калмыкия
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