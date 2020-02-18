Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявлял, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле тогда сказали, что указа об отставке помощника президента пока нет.

Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагают, что если уход Суркова подтвердится, это будет означать, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".

Российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

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