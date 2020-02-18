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Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника

Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)
18.02.2020, 19:08

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявлял, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле тогда сказали, что указа об отставке помощника президента пока нет.

Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагают, что если уход Суркова подтвердится, это будет означать, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".

Российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

Читайте также: Башни Кремля. Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

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