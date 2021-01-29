Переговоры с Россией – фальшивка. Договориться можно только силой и давлением – Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры с Россией в рамках минских договоренностей являются "фальшивкой", так как в нормальных условиях с Россией "невозможно договориться". Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

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По словам Кравчука, в начале его работы в минской ТКГ ему казалось, что "начались какие-то шаги", которые "более активно и более ответственно" приближают мир.

"Когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка. Они говорят одно, а делают другое. Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей – я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно", – сказал Кравчук.

"Договориться с РФ можно только с помощью силы (политической - ред.) и давления", – отметил глава украинской ТКГ.

Кравчук отметил, что одна из задач минских договоренностей – показать европейским партнерам, что Украина "была и является сторонником выполнения, а не выполняются договоренности, потому что этого не хочет Россия".

17 декабря Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода из-за невыполнения минских соглашений

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках минских договоренностей "практически исчерпаны".

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Станислав Стороженко

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