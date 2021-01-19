"Морель превзошел сам себя". Гармаш возмущен действиями ОБСЕ в переговорах Украины и РФ

Сегодня на заседании минской Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать. Об этом написал в Facebook представитель Донецка в политической подгруппе Сергей Гармаш.

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По его словам, когда два новых боевика появились на видеоконференции, Украина спросила Мореля, кто эти люди. Однако Морель начал "многословно объяснять, что "еще со времен Горбулина (экс-представитель Украины в ТКГ, – ред.)" на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников".

Затем Морель не смог ответить, кто принял решение о включении новых лиц в закрытый дипломатический процесс. Однако сами оккупанты начали говорить, что уведомили участников "нотой МИДа". При этом таких нот МИДов России и Украины не поступало, отметил Гармаш.

СПРАВКА. В ТКГ сторонами переговоров являются Украина, Россия и ОБСЕ. Уведомлять в ТКГ могут лишь МИДы РФ и Укрианы, никаких других "МИДов" быть не может.

"Тогда какие "МИДы" и куда направили свои "ноты"? Этот вопрос остался без ответа. К сожалению, господин Морель не поддержал Украину в стремлении выяснить ответ на него", – написал Гармаш.

Гармаш пишет, что ОБСЕ "проглотила" появление новых боевиков, не поинтересовалось их статусом и процедурой допуска, а также не взяла на себя ответственность за их техническое появление на переговорах.

"ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Это уже не субъективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе "ДНР"-"ЛНР" (террористических организаций, – ред.)!" – написал он.

LIGA.net обратилась к спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу с запросом о комментарии.

ДОПОЛНЕНО В 17:28. Арестович ответил LIGA.net, что позиция Украины по этому инциденту – "простая". "Мы общаемся только с российской стороной", – написал он.

Он также добавил, что готовится реакция украинской стороны на сегодняшний инцидент.

18 января состоялось первое заседание ТКГ в 2021 году. На нем удалось договориться о поставках газа в Марьинку.

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Марк Сировой

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