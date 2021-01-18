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Первый результат встреч по Донбассу в этом году. Договорились о поставках газа в Марьинку

18.01.2021, 20:23
Первый результат встреч по Донбассу в этом году. Договорились о поставках газа в Марьинку - Фото
КПВВ Марьинка (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Сегодня, 18 января, на первой в этом году встрече подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось договориться о поставках газа в Марьинку. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ в Telegram.

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Как отмечается, была достигнута "принципиальная договоренность" о возобновлении поставок газа в Марьинку.

Сообщается, что украинская сторона настаивала на сохранении устойчивого режима прекращения огня, российска – на "совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня".

Делегация Украины предложила начать такое усовершенствование с недопущения таких нарушений, напомнив о гибели и ранению украинских военнослужащих 11 января.

Также Украина призвала РФ к содействию в проведении инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Как отмечается, все обсуждавшиеся на встрече вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

12 января в Берлине состоялась 6-часовая встреча политических советников лидеров нормандской четверки. У Зеленского назвали ее "непростой, но конструктивной". Продолжение встречи запланировали на 22 января.

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Наталия Медведева
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Марьинка Донбасс ткг

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