Медведчук помогает России уклониться от договоренностей по Донбассу – Кравчук

Пророссийские террористические организации на Донбассе совместно с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком помогают России уклониться от взятых на себя на высшем уровне обязательств. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя инициативу Медведчука, которому пророссийские боевики якобы решили передать часть похищенных украинцев.

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Кравчук сказал, что нельзя не приветствовать возвращение украинцев на подконтрольную правительству территорию. "Однако я, как глава делегации, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов", – отметил Кравчук.

Он говорит, что не может вспомнить прецедента, когда непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу.

"Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", – сказал Кравчук.

Он напомнил, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что боевики "в порядке инициативы" пообещали вернуть Украине удерживаемых ими женщин, пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

Он повторил тезис Кравчука о том, что возвращением украинцев могут заниматься только госорганы.

По словам Арестовича, украинские спецслужбы проведут проверку лиц, которых собираются передать боевики. Их пропуск через линию разграничения, если он состоится, будет организован государственными органами Украины.

"Руководство делегации рассматривает данное сообщение, как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь – как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающее, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19, которое реализуется через того же самого Медведчука", – отметил Арестович.

Он заявил, что правоохранительные органы вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны – свою.

В декабре 2020 года представители России в ТКГ заблокировали обмен удерживаемыми лицами. В качестве условия следующего обмена они потребовали "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно.

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Вадим Ребрина

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