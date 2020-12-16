РФ блокирует обмен: требует "процессуальной очистки" девяти ранее освобожденных боевиков

Представители России в трехсторонней контактной группе по Донбассу в качестве условия следующего обмена требуют "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно. Об этом сообщил в Facebook представитель Луганска в ТКГ Сергей Гармаш.

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По словам Гармаша, местонахождение указанных россиянами лиц неизвестно в том числе их личным адвокатам, "очистить" их без их присутствия и желания Украина не может. "Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы блокировать обмен", – написал он.

"Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую – свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах, и для них актуальна не то что "процессуальная очистка", а хотя бы просто возможность помыться…" – отметил Гармаш.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил, что сегодняшнее заседание ТКГ прошло без участия представителя президента РФ Бориса Грызлова.

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", – говорится в сообщении в Telegram украинской делегации.

Гармаш также сообщил, что представители РФ потребовали обустроить на КПВВ Золотое место для разворота автобусов как условие его открытия. Украинская делегация заявила, что через пять дней у РФ не останется формальных поводов не открыть КПВВ.

16 апреля состоялся очередной обмен между Украиной и подконтрольными России террористами. Украине боевики передали 20 человек. Взамен Украина отдала 14 человек. Кого именно передали террористам, а кто вернулся на подконтрольную Украине территорию, – в материале LIGA.net.

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Вадим Ребрина

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