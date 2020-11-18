Война на Донбассе. Обмен пленными должен пройти до конца 2020 года – Арестович

Спикер уточнил, что Украина предлагает провести обмен пленными до Рождества, "как жест выполнения договоренностей"

Обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией может пройти до 24 декабря 2020 года. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Наш.

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"Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей", - подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что политические советники начали подготовку к встречи нормандской четверки, которая должна состоятся до конца этого года.

"Ключ решения данной ситуации – в голове у одного человека, его зовут Владимир Владимирович Путин. Сейчас политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи, там продолжается практическая работа", - сказал Арестович.

По его словам, встреча в нормандском формате необходима Украине для подведения итогов прошлого года, принятия новых решений на высшем политическом уровне.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

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Арина Толина

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