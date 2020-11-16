"Это зрада делается специально". Арестович о фейках введения "миротворцев" РФ в ОРДЛО
Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу отметил, никаких российских "миротворцев" в оккупированном Донбассе быть не может
Вопрос введения российских "миротворцев" на временно оккупированный Донбасс не обсуждается в Трехсторонней контактной группе. Об этом в эфире Украина 24 заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.
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По его словам, никто введение российских "миротворцев" не лоббирует в ТКГ и "не рассматривает даже в качестве шутки".
"Это информационное сопровождение, россияне бросают разные версии, чтобы поднимать панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую зраду. Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население Украины, чтобы оппозиция оказывала давление на членов делегации и на президента Украины", – отметил Арестович.
Он подчеркнул, что россияне могут официально присутствовать в ОРДЛО только в одном случае.
"Я могу заверить вас официально, что в любом варианте никаких российских "миротворцев" там быть не может. Единственное, что может быть – что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, которые работают с 2014 года, с самого начала конфликта, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров. Так было с 2014 года, они в качестве наблюдателей являются продолжением наблюдательной миссии в ТКГ", – сказал Арестович.
- 20 сентября вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь.
- 28 октября советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Алексей Арестович.
- В украинской делегации в ТКГ объяснили, кто может отвечать за порядок в ОРДЛО после вывода российских войск.
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