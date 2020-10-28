Спикером украинской делегации по Донбассу стал Арестович
По словам нового спикера, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября
Советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Алексей Арестович. Об этом Арестович сообщил в Facebook.
"Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", – написал Арестович.
Он пригласил заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.
Арестович добавил, что украинская сторона в лице главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука во время сегодняшнего заседания группы, предложила координаторам процесса, представить до 4 ноября свой вариант плана действий по интенсификации процесса мирного урегулирования.
По словам нового спикера, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.
- 15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".
- 29 сентября стало известно, что на должность спикера рассматривают кандидатуру дипломата Маркияна Лубкивского.
- 28 октября Лубкивский заявил, что отказался занять пост спикера украинской делегации в ТКГ.
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