Спикером украинской делегации по Донбассу стал Арестович

По словам нового спикера, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября

Советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Алексей Арестович. Об этом Арестович сообщил в Facebook.

"Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", – написал Арестович.

Он пригласил заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

Арестович добавил, что украинская сторона в лице главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука во время сегодняшнего заседания группы, предложила координаторам процесса, представить до 4 ноября свой вариант плана действий по интенсификации процесса мирного урегулирования.

По словам нового спикера, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

СПРАВКА. Арестович Алексей Николаевич родился 3 августа 1975 года. Выпускник Одесского института сухопутных войск. Майор запаса. С 1999 по 2005 работал в Главном управлении разведки. Блогер, колумнист.

15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".

29 сентября стало известно, что на должность спикера рассматривают кандидатуру дипломата Маркияна Лубкивского.

28 октября Лубкивский заявил, что отказался занять пост спикера украинской делегации в ТКГ.

Наталия Медведева

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