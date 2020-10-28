Минские переговоры. Кандидат на пост спикера украинской делегации отказался от должности

По словам Маркияна Лубкивского, он видит свою возможную роль в ТКГ в сфере безопасности и дипломатической плоскости

Дипломат Маркиян Лубкивский отказался занять пост спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в качестве спикера", – написал Лубкивский.

Он заявил, что благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение.

По словам дипломата, в ходе консультаций и командировки в Хорватию в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, он несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскости – в частности, на основе Балканского опыта.

Лубкивский отметил, готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками и после выздоровления (дипломат болен COVID-19) намерен завершить консультации с Резниковым по формату его потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий.

15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".

29 сентября стало известно, что на должность спикера рассматривают кандидатуру Лубкивского.

6 октября Резников заявил, что Украине необходима собственная модель безопасной реинтеграции, но может быть использован опыт мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии.

Наталия Медведева

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