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Вопрос отложили, но не сняли. Резников о миротворцах ООН на Донбассе

20.09.2020, 23:55
Вопрос отложили, но не сняли. Резников о миротворцах ООН на Донбассе - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

По словам вице-премьер-министра, миссия ОБСЕ не всегда справляется, поэтому вопрос миротворцев ООН еще актуален

Вопрос по поводу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь, заявил в эфире телеканала Прямой вице-премьер-министр Алексей Резников.

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Резников отметил, что вопрос миротворцев "обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН".

По его словам, тогда обсуждалось, какой характер будет у этой миссии — установление мира или его поддержание, а также где именно будут присутствовать миротворцы: по всему Донбассу, на линии разграничения или у границы с РФ.

"Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но что-то не помогло", заявил Резников.

Он подчеркнул, что Украине нужна помощь, потому что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда справляется и что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.

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Дарья Мостовая
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