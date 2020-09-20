Вопрос отложили, но не сняли. Резников о миротворцах ООН на Донбассе

По словам вице-премьер-министра, миссия ОБСЕ не всегда справляется, поэтому вопрос миротворцев ООН еще актуален

Вопрос по поводу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь, заявил в эфире телеканала Прямой вице-премьер-министр Алексей Резников.

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Резников отметил, что вопрос миротворцев "обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН".

По его словам, тогда обсуждалось, какой характер будет у этой миссии — установление мира или его поддержание, а также где именно будут присутствовать миротворцы: по всему Донбассу, на линии разграничения или у границы с РФ.

"Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская — минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но что-то не помогло", — заявил Резников.

Он подчеркнул, что Украине нужна помощь, потому что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда справляется и что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.

7 июля Резников заявлял, что Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс.

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Дарья Мостовая

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