Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс - Резников

Первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников отметил, что изучается даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворческой миссии ООН на территорию временного оккупированного Донбасса, а также вариант с миротворцами ОБСЕ, которая имеет на это право, но оно еще никогда в истории не было реализовано. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV заявил 6 июля вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

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"Миротворцы – это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось", - отметил Резников.

По его словам, "формально-юридически это возможно".

Он считает, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться".

"Но в каждых переговорах есть свой момент. Этот момент еще, к сожалению, не наступил", - уточнил он.

посол Франции Этьен де Понсен заявил , что 6 июля Франция скептически настроена на введение миротворческой миссии ООН на территорию временно оккупированного Донбасса.

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Арина Толина

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