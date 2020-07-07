Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс - Резников
Первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников отметил, что изучается даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат
Украина изучает вопрос введения миротворческой миссии ООН на территорию временного оккупированного Донбасса, а также вариант с миротворцами ОБСЕ, которая имеет на это право, но оно еще никогда в истории не было реализовано. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV заявил 6 июля вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Миротворцы – это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось", - отметил Резников.
По его словам, "формально-юридически это возможно".
Он считает, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться".
"Но в каждых переговорах есть свой момент. Этот момент еще, к сожалению, не наступил", - уточнил он.
- 6 июля посол Франции Этьен де Понсен заявил, что Франция скептически настроена на введение миротворческой миссии ООН на территорию временно оккупированного Донбасса.
Читайте также: Хроника войны России против Украины: июль 2020 года
Комментарии