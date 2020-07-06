Посол Франции о введении миротворцев на Донбасс: Мы весьма скептически настроены

Посол Этьен де Понсен отметил, что Франция пока концентрируется на существующих форматах переговоров

Франция скептически настроена на введение миротворческой миссии ООН на территорию временно оккупированного Донбасса. Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Франции Этьен де Понсен.

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По его словам, сейчас Франция концентрируется на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах.

"Мы не исключаем такой идеи (введение миротворцев, - ред.) в принципе, но сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их. Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных типов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - отметил посол.

министр иностранных дел Вадим Пристайко азвертывание миротворческой миссии в Донбассе может стать одним из последующих шагов, если не удастся достичь мира с помощью минских договоренностей. заявлял , что р 18 сентября

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Арина Толина

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