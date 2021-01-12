Встреча советников нормандской четверки длилась шесть часов. Будет продолжение – ОП

Сегодня, 12 января, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров нормандской четверки, которая длилась шесть часов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, анонсируя продолжение встречи.

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Как отмечается, участники встречи обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Украинскую сторону представляли глава ОП Андрей Ермак, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.

Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

У Зеленского сообщили, что обсуждались все пункты повестки для, от безопасности до гуманитарных вопросов, и назвали дискуссию "непростой, но конструктивной".

По данным ОП, все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Уточняется, что украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления безопасностной составляющей договоренностей.

Продолжение встречи на уровне политических советников запланировано на 22 января.

По информации российских СМИ, Козак заявил, что советники провели "откровенный и полезный разговор, но решений не удалось достигнуть ни по одному вопросу".

Предыдущая встреча советников была 11 сентября. Переговоры продолжались семь часов.

Наталия Медведева

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