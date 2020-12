Посол РФ в ООН заявил о "конфликте между Россией и Украиной" на Донбассе – переговорщики

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на Донбассе – "не внутренний конфликт, а политическое противостояние между Россией и Украиной". Об этом со ссылкой на результаты встречи 2 декабря дипломатов РФ с российскими марионетками из оккупированных Донецка и Луганска пишет украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Это признание топ-дипломата РФ ("it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine") переговорщики под началом первого президента Леонида Кравчука назвали "самым интересным, и даже сенсационным" моментом встречи.

Между тем, они пояснили, что попытка Кремля подвязать к встрече платформу Совбеза ООН провалилась: распиаренное в СМИ РФ событие свелось к онлайн-чату Небензи, представителей оккупационных администраций РФ на Донбассе и Михаила Погребинского – киевского адепта "русского мира", соратника кума Путина Виктора Медведчука.

Из важных моментов, уточнили в источнике: прозвучало предложение провести на захваченной РФ территории Донбасса "референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований" – возможно, для будущего одностороннего признания РФ ОРДЛО как "независимых республик" или угрозы такого признания.

Несмотря на то, что Небензя заявил – "нормандских встреч, возможно, больше не будет", в делегации напомнили Кремлю, что лишь новая встреча лидеров формата до конца года "остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию".

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

11 ноября Россия в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум".

Евгений Пилипенко

