UA

Посол РФ в ООН заявил о "конфликте между Россией и Украиной" на Донбассе – переговорщики

03.12.2020, 09:48
Посол РФ в ООН заявил о
Василий Небензя и глава МИД РФ Сергей Лавров (фото — МИД России)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на Донбассе – "не внутренний конфликт, а политическое противостояние между Россией и Украиной". Об этом со ссылкой на результаты встречи 2 декабря дипломатов РФ с российскими марионетками из оккупированных Донецка и Луганска пишет украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это признание топ-дипломата РФ ("it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine") переговорщики под началом первого президента Леонида Кравчука назвали "самым интересным, и даже сенсационным" моментом встречи.

Между тем, они пояснили, что попытка Кремля подвязать к встрече платформу Совбеза ООН провалилась: распиаренное в СМИ РФ событие свелось к онлайн-чату Небензи, представителей оккупационных администраций РФ на Донбассе и Михаила Погребинского – киевского адепта "русского мира", соратника кума Путина Виктора Медведчука.

Из важных моментов, уточнили в источнике: прозвучало предложение провести на захваченной РФ территории Донбасса "референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований" – возможно, для будущего одностороннего признания РФ ОРДЛО как "независимых республик" или угрозы такого признания.

Читайте также: Украина сорвала российскую PR-акцию с "представителями ОРДЛО" в Совбезе ООН

Несмотря на то, что Небензя заявил – "нормандских встреч, возможно, больше не будет", в делегации напомнили Кремлю, что лишь новая встреча лидеров формата до конца года "остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию".

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".
  • 11 ноября Россия в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум".
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Василий Небензя Донбасс пропаганда ордло совбез оон оккупация русский мир референдум ткг Михаил Погребинский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского

LIGA РадниківВласть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
 