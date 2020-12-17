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ЕС продлил санкции против России на полгода за невыполнение минских соглашений

17.12.2020, 14:33
ЕС продлил санкции против России на полгода за невыполнение минских соглашений - Фото
Фото: pixabay.com

Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода из-за невыполнения минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Санкции продлены до 31 июля 2021 года. Лидеры ЕС приняли решение об их продлении единогласно, констатировав, что Россия не полностью имплементирует минские соглашения.

Санкции ограничивают доступ некоторых российских банков и компаний к финансовым рынкам ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для российских финучреждений. Запрещен импорт и экспорт в Россию оборонного оборудования и товаров двойного назначения для военного использования или для конечных военных пользователей в РФ.

Также ограничен доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

  • 10 сентября Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Денис Юдин
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Россия санкции евросоюз минские соглашения

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