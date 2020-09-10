ЕС продлил санкции против лиц и организаций, которые угрожают целостности Украины

Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на 175 лиц и 44 организации

Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте посольства Совета Европейского союза.

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Заморозка активов 44 организаций и 175 лиц будет действовать до 16 марта 2021 года. Попавшие под санкции в течение этого срока не смогут въехать в ЕС.

Отмечается, что экономические санкции для России будут действовать до 31 января 2021 года. Ограничения для оккупированных Крыма и Севастополя - до 23 июня 2021 года.

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Станислав Стороженко

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