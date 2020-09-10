ЕС продлил санкции против лиц и организаций, которые угрожают целостности Украины
10.09.2020, 18:33
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на 175 лиц и 44 организации
Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте посольства Совета Европейского союза.
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Заморозка активов 44 организаций и 175 лиц будет действовать до 16 марта 2021 года. Попавшие под санкции в течение этого срока не смогут въехать в ЕС.
Отмечается, что экономические санкции для России будут действовать до 31 января 2021 года. Ограничения для оккупированных Крыма и Севастополя - до 23 июня 2021 года.
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- 15 марта 2019 года США расширили санкций против России, которые были введены в 2014 году после оккупации украинского полуострова.
- Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в санкционный список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев. В этот же день Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.
- В феврале 2020 года Трамп продлил санкции против России еще на год.
- В июне 2020 года Европейский союз продлил срок действия секторальных санкций против России на год.
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