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На оккупированный Донбасс завели подразделение снайперов ВС РФ – разведка Украины

23.02.2021, 16:07
На оккупированный Донбасс завели подразделение снайперов ВС РФ – разведка Украины - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

На временно оккупированные территории Донбасса завели подразделение снайперов ВС РФ. Такие данные предоставило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным разведки, снайперы прибыли для усиления передовых позиций оккупантов, они вооружены комплексами разного калибра российского и иностранного производства.

Также, сообщают в ГУР, в феврале осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Кроме того, по данным разведки, с начала месяца на временно оккупированный Донбасс с территории РФ завезли более 2300 тонн горючего.

Читайте также: Россия готовит артиллерийские и танковые подразделения на Донбассе – разведка Украины 

Марк Сировой
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