На оккупированный Донбасс завели подразделение снайперов ВС РФ – разведка Украины
На временно оккупированные территории Донбасса завели подразделение снайперов ВС РФ. Такие данные предоставило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.
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По данным разведки, снайперы прибыли для усиления передовых позиций оккупантов, они вооружены комплексами разного калибра российского и иностранного производства.
Также, сообщают в ГУР, в феврале осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов.
Кроме того, по данным разведки, с начала месяца на временно оккупированный Донбасс с территории РФ завезли более 2300 тонн горючего.
- С начала 2021-го на Донбассе активизировались снайперы оккупантов. В частности, от пули снайпера погиб украинский военный в день визита на Донбасс президента Владимира Зеленского и послов G7.
- 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о снайперах боевиков в эфире ток-шоу, заявил, что может показать "фото этих уничтоженных подонков" в перерыве участникам программы.
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