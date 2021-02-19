Россия готовит артиллерийские и танковые подразделения на Донбассе – разведка Украины

Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны со ссылкой на информацию Главного разведывательного управления.

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Сообщается, что основные усилия оккупантов РФ сосредоточены на подготовке к использованию артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов.

По информации разведки, контроль за подготовкой боевиков ведется комиссиями генерального штаба России, а также штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

17 февраля ГУР опубликовало список кадровых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые причастны к ведению разведовательно-подрывной деятельности против Украины.

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Станислав Стороженко

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