UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит артиллерийские и танковые подразделения на Донбассе – разведка Украины

19.02.2021, 14:43
Россия готовит артиллерийские и танковые подразделения на Донбассе – разведка Украины - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны со ссылкой на информацию Главного разведывательного управления. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что основные усилия оккупантов РФ сосредоточены на подготовке к использованию артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов. 

По информации разведки, контроль за подготовкой боевиков ведется комиссиями генерального штаба России, а также штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Читайте также: Разведка Украины: В России начался трансфер власти – у Путина проблемы со здоровьем

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики Донбасс рф разведка гур оккупация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 