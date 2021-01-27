Разведка Украины: В России начался трансфер власти – у Путина проблемы со здоровьем

В России фактически начался период трансфера власти "из-за все более очевидных проблем со здоровьем" у президента Владимира Путина. Ему "заметно сложнее физически выполнять публичные функции" главы государства, говорится в отчете украинской Службы внешней разведки.

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"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и так далее), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", – отмечает разведка.

По мнению СВР, стратегическая цель России в отношении Украины – удержание страны в орбите геополитического влияния РФ. Де-факто, говорится в отчете, цель – воссоздание "СССР 2.0".

Помимо этого, задачи России – не дать Украине сблизиться с западом путем евроинтеграции или интеграции в НАТО, считает разведка.

15 января 2020-го Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей – закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

Позже, в марте того же года, Госдума поддержала внесение в Конституцию поправки об обнулении президентских сроков Путина.

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Станислав Стороженко

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