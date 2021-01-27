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Разведка Украины: В России начался трансфер власти – у Путина проблемы со здоровьем

27.01.2021, 11:55
Разведка Украины: В России начался трансфер власти – у Путина проблемы со здоровьем - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В России фактически начался период трансфера власти "из-за все более очевидных проблем со здоровьем" у президента Владимира Путина. Ему "заметно сложнее физически выполнять публичные функции" главы государства, говорится в отчете украинской Службы внешней разведки. 

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"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и так далее), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", – отмечает разведка.

По мнению СВР, стратегическая цель России в отношении Украины – удержание страны в орбите геополитического влияния РФ. Де-факто, говорится в отчете, цель – воссоздание "СССР 2.0".

Помимо этого, задачи России – не дать Украине сблизиться с западом путем евроинтеграции или интеграции в НАТО, считает разведка. 

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Станислав Стороженко
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