Разведка назвала имена сотрудников ФСБ РФ, которые работают против Украины – список
Генеральное управление разведки опубликовало список кадровых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые причастны к ведению разведовательно-подрывной деятельности против Украины. Данные опубликованы на сайте ГУР МО.
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Список сотрудников ФСБ РФ, опубликованный украинской разведкой:
АБДУЛАЕВ Вадим Валерьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, награжден медалью "За защиту Республики Крым";
АБРАМОВ Никита, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;
АБУЛХАЕВ Манорбек Сельбекович, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АГАРКОВ Александр Сергеевич, 24.08.1989, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АКУЛОВ Роман Алексеевич, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;
АЛЛЕНОВ Владимир Юрьевич, 23.08.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АЛМАЗОВ Александр Евгеньевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АНДРЕЕВ Виталий Алексеевич, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АНИЩЕНКО Александр Михайлович, 31.07.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АНТОНОВ Андрей Евгеньевич, 08.07.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АРАЛОВ Виталий Дмитриевич, 28.06.1989, уроженец г. Махачкала Республики Дагестан, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АРАЛОВА Александра Викторовна, 01.02.1989, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЗЫЛЕВ Игорь Викторович, 07.12.1964, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЛАБАНОВ Сергей Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
БАРАННИКОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл;
БАУЛИН Петр Викторович, 24.05.1976, уроженец города Новосибирск, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАУЛИН Татьяна Андреевна, 01.11.1977, сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАШАК Елена Александровна , 03.07.1975, сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАШАК Сергей Иосифович, 28.12.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
БАЯНОВ Виталий Владимирович, 04.12.1972, уроженец города Тюмень, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЯНОВ Сергей Владимирович, 13.01.1983, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕЛОУСОВ Павел Николаевич, 01.06.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРДНИКОВ Андрей Владимирович, 17.07.1979, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРДНИКОВА Оксана Сергеевна, 22.03.1985, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРЕЖНОЙ Алексей Михайлович, сотрудник управления ФСБ РФ РФ по Брянской обл.;
БЕРЕЖНОЙ Алексей Александрович, 23.02.1992, уроженец города Краснодар, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРЕЖНОЙ Михаил Юрьевич, 14.11.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БОБИЛЬКОВ Денис, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;
БОБРОВ Олег Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по Брянской обл.;
БОНДАРЕНКО Евгений Васильевич, 04.04.1985, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БОРИСОВ Глеб Валерьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.
БОРОДАСТОВ Александр Вячеславович, 05.03.1967, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БРАТУХИН Андрей Анатольевич, 22.06.1982, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БУГАЕВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
БУКРЕЕВА Елена Николаевна, 01.05.1975, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БУРНАЕВ Александр Николаевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
БИЧИХИН Олег Юрьевич, 05.08.1980, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ВАСИЛЕНКО Владимир Александрович, 22.12.1982, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ВЯТКИН Александр Андреевич, 22.06.1983, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ГАВРИЛОВА Юлия Сергеевна, 25.07.1990, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГАЛКИН Константин Владимирович, 12.11.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГАНИН А. В., сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ГЛОТОВ Андрей Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ГОРЕЛОВ Василий Васильевич, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской области;
ГОРОДНИЧЕВ Андрей Сергеевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший старший оперуполномоченный 1 отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-007118. Награжден знаком "часы главы Республики Крым";
ГРАНКИН Вячеслав Николаевич, 27.09.1974, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГУРОВА Ольга, сотрудница ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ГУСЬКОВ Андрей Александрович, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской области;
ДАВЫДОВ Александр Владимирович, 04.10.1975, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ДАВЛЕТБАЕВ Руслан Зуфарович, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;
ДОВГЕНКО Антон, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;
ЖМЫХОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ЗАЙЦЕВ Вячеслав Иванович, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
ЗАРУДНЫЙ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
ЗАЦНЫЙ Юрий Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший начальник отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-004395. Награжден медалью "За защиту Республики Крым";
ИБРАГИМОВ Рустем Ринатович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ИЛЮХИН Анатолий, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл .;
ИЛЬИН Михаил Михайлович, полковник, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КАТЮРИН Павел, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;
КАФТУЛИН Андрей Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КИСЕЛЕВ Алексей, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;
КЛИМЕНЧУК Алексей Григорьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КОЛЕСОВ Алексей Леонидович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, бывший сотрудник управления собственной безопасности СБУ в г. Севастополь;
КОЛЫШКОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
КОЛОДЕЕВА Ирина Васильевна, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КОНОВАЛЕНКО Андрей Инокентьевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КОРАБЛИН Олег, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КОРЕШКОВ Сергей Александрович, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КРАВЕЦ Сергей Алексеевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КУДРЯВЦЕВ Андрей Владимирович, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий, сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;
КУЛЕШОВ Игорь Иванович, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;
ЛУКЬЯНОВ Алексей Викторович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ЛЯХ Александр Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь; Бывший старший оперуполномоченный 2 сектора 2 отдела главного отдела "К" ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-009294. Награжден знаком "часы главы республики Крым";
МАКАРОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;
МАЛИКОВ Ирек Малихович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МАШОШИН Денис, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл .;
МЕШКОВ Александр Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МЕЩАНИНОВ Андрей Сергеевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской обл.;
МОРУСОВ Александр Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МОТОРИН Артем Анатольевич, начальник отдела управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МУШИМАНСЬКИЙ Виктор Дмитриевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
НАЗАРОВ Андрей, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
НАРТОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
НОЖЕНКО Иван, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
ПАНКОВ Дмитрий, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл.;
ПЕРСИАНОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;
ПИДГИРНЫЙ Максим, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;
САГИТОВ Ильдус Ахиярович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.
САРАПКИН Алексей Александрович, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;
СЕРГИЕНКО Роман, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ТЕРЕХОВ Владимир Евгеньевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ТРОФИМОВ Олег Григорьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
УЛЕЩЕНКО Дмитрий, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.
УСМАНОВ Гурфан Файзраханович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ФИЛИППОВ Михаил Владимирович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ХРАБРОВ Александр/Алексей Владимирович, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;
ЧЕРНИКОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.
ЧУГУЕВ Алексей, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской обл.;
ШИНДЕРОВ Андрей Иванович, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ШИТОВ Сергей Витальевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь.
- 5 февраля 2021-го сообщалось, что Контрразведка СБУ пресекла деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки.
- 9 февраля ОГП сообщал, что СБУ задержала в Харькове шпиона, который хотел передать РФ секретные научные данные по дронам.
- 12 февраля Контрразведка СБУ задержала двух украинских граждан, которые, по данным следствия, были агентами ФСБ и собирали "тайные сведения" о боеготовности и обеспечении ВСУ.
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