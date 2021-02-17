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Разведка назвала имена сотрудников ФСБ РФ, которые работают против Украины – список

17.02.2021, 14:14
Разведка назвала имена сотрудников ФСБ РФ, которые работают против Украины – список - Фото
ФСБ (фото - ЕРА)

Генеральное управление разведки опубликовало список кадровых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые причастны к ведению разведовательно-подрывной деятельности против Украины. Данные опубликованы на сайте ГУР МО. 

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Список сотрудников ФСБ РФ, опубликованный украинской разведкой: 

АБДУЛАЕВ Вадим Валерьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, награжден медалью "За защиту Республики Крым";

АБРАМОВ Никита, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;

АБУЛХАЕВ Манорбек Сельбекович, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АГАРКОВ Александр Сергеевич, 24.08.1989, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АКУЛОВ Роман Алексеевич, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;

АЛЛЕНОВ Владимир Юрьевич, 23.08.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АЛМАЗОВ Александр Евгеньевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АНДРЕЕВ Виталий Алексеевич, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АНИЩЕНКО Александр Михайлович, 31.07.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АНТОНОВ Андрей Евгеньевич, 08.07.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АРАЛОВ Виталий Дмитриевич, 28.06.1989, уроженец г. Махачкала Республики Дагестан, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АРАЛОВА Александра Викторовна, 01.02.1989, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЗЫЛЕВ Игорь Викторович, 07.12.1964, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЛАБАНОВ Сергей Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

БАРАННИКОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл;

БАУЛИН Петр Викторович, 24.05.1976, уроженец города Новосибирск, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАУЛИН Татьяна Андреевна, 01.11.1977, сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАШАК Елена Александровна , 03.07.1975, сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАШАК Сергей Иосифович, 28.12.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

БАЯНОВ Виталий Владимирович, 04.12.1972, уроженец города Тюмень, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЯНОВ Сергей Владимирович, 13.01.1983, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕЛОУСОВ Павел Николаевич, 01.06.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРДНИКОВ Андрей Владимирович, 17.07.1979, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРДНИКОВА Оксана Сергеевна, 22.03.1985, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРЕЖНОЙ Алексей Михайлович, сотрудник управления ФСБ РФ РФ по Брянской обл.;

БЕРЕЖНОЙ Алексей Александрович, 23.02.1992, уроженец города Краснодар, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРЕЖНОЙ Михаил Юрьевич, 14.11.1976, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БОБИЛЬКОВ Денис, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;

БОБРОВ Олег Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по Брянской обл.;

БОНДАРЕНКО Евгений Васильевич, 04.04.1985, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БОРИСОВ Глеб Валерьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.

БОРОДАСТОВ Александр Вячеславович, 05.03.1967, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БРАТУХИН Андрей Анатольевич, 22.06.1982, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БУГАЕВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

БУКРЕЕВА Елена Николаевна, 01.05.1975, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БУРНАЕВ Александр Николаевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

БИЧИХИН Олег Юрьевич, 05.08.1980, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ВАСИЛЕНКО Владимир Александрович, 22.12.1982, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ВЯТКИН Александр Андреевич, 22.06.1983, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ГАВРИЛОВА Юлия Сергеевна, 25.07.1990, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГАЛКИН Константин Владимирович, 12.11.1981, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГАНИН А. В., сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ГЛОТОВ Андрей Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ГОРЕЛОВ Василий Васильевич, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской области;

ГОРОДНИЧЕВ Андрей Сергеевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший старший оперуполномоченный 1 отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-007118. Награжден знаком "часы главы Республики Крым";

ГРАНКИН Вячеслав Николаевич, 27.09.1974, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГУРОВА Ольга, сотрудница ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ГУСЬКОВ Андрей Александрович, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской области;

ДАВЫДОВ Александр Владимирович, 04.10.1975, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ДАВЛЕТБАЕВ Руслан Зуфарович, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;

ДОВГЕНКО Антон, сотрудник ФСБ РФ в Брянской области;

ЖМЫХОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Иванович, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

ЗАРУДНЫЙ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

ЗАЦНЫЙ Юрий Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший начальник отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-004395. Награжден медалью "За защиту Республики Крым";

ИБРАГИМОВ Рустем Ринатович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ИЛЮХИН Анатолий, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл .;

ИЛЬИН Михаил Михайлович, полковник, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КАТЮРИН Павел, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;

КАФТУЛИН Андрей Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КИСЕЛЕВ Алексей, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;

КЛИМЕНЧУК Алексей Григорьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КОЛЕСОВ Алексей Леонидович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, бывший сотрудник управления собственной безопасности СБУ в г. Севастополь;

КОЛЫШКОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

КОЛОДЕЕВА Ирина Васильевна, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КОНОВАЛЕНКО Андрей Инокентьевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КОРАБЛИН Олег, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КОРЕШКОВ Сергей Александрович, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КРАВЕЦ Сергей Алексеевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КУДРЯВЦЕВ Андрей Владимирович, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий, сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;

КУЛЕШОВ Игорь Иванович, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;

ЛУКЬЯНОВ Алексей Викторович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ЛЯХ Александр Анатольевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь; Бывший старший оперуполномоченный 2 сектора 2 отдела главного отдела "К" ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-009294. Награжден знаком "часы главы республики Крым";

МАКАРОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;

МАЛИКОВ Ирек Малихович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МАШОШИН Денис, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл .;

МЕШКОВ Александр Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МЕЩАНИНОВ Андрей Сергеевич, сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской обл.;

МОРУСОВ Александр Александрович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МОТОРИН Артем Анатольевич, начальник отдела управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МУШИМАНСЬКИЙ Виктор Дмитриевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

НАЗАРОВ Андрей, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

НАРТОВ Сергей, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

НОЖЕНКО Иван, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

ПАНКОВ Дмитрий, сотрудник ФСБ РФ в Курской обл.;

ПЕРСИАНОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;

ПИДГИРНЫЙ Максим, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;

САГИТОВ Ильдус Ахиярович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.

САРАПКИН Алексей Александрович, сотрудник ФСБ РФ в Курской области;

СЕРГИЕНКО Роман, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ТЕРЕХОВ Владимир Евгеньевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ТРОФИМОВ Олег Григорьевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

УЛЕЩЕНКО Дмитрий, сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.

УСМАНОВ Гурфан Файзраханович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ФИЛИППОВ Михаил Владимирович, сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ХРАБРОВ Александр/Алексей Владимирович, сотрудник ФСБ РФ в Брянской обл.;

ЧЕРНИКОВ Александр, сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.

ЧУГУЕВ Алексей, сотрудник ФСБ РФ в Белгородской обл.;

ШИНДЕРОВ Андрей Иванович, сотрудник ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ШИТОВ Сергей Витальевич, сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь.

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Станислав Стороженко
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