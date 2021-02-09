СБУ задержала в Харькове украинца, который, по данным следствия, был завербован ФСБ РФ и намеревался собрать и передать в Россию некую "тайную" информацию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным правоохранителей, житель Николаева получил задание от российских спецслужб собирать тайную информацию о новой военной технике и программе разработки беспилотников.

В течение января-февраля 2021-го он договорился о передаче тайных данных с одним из руководителей научного института Харькова, пишет ОГП. Мужчина предлагал ученому $500 за тайную программу разработки устройств для поражения БПЛА.

Как сообщается, завербованного ФСБ украинца задержали на вокзале Харькова 7 февраля во время передачи имитированных секретных материалов.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, задержанному объявили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), решается вопрос о его аресте.

5 февраля 2021-го сообщалось, что Контрразведка СБУ пресекла деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки.

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Марк Сировой

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