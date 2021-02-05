Данилов: В Украине идет шпионская война, агентура России просто сумасшедшая
05.02.2021, 16:53
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
В Украине идет шпионская война с сильной агентурой России, заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов. Дискуссия транслировалась в Youtube.
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Данилов считает, что была сделана большая ошибка, когда в начале 90-х КГБ был переименован в СБУ, где остались те же сотрудники. "Это очень и очень небезопасно. Последствия мы пожинаем до сих пор", – заявил Данилов.
"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто сумасшедшая", – уверен Данилов. По его словам, в Украине кроме горячей войны на территории Донбасса идет информационная война и шпионская война, которую Россия ведет каждый день.
- 23 января 2021 года контрразведка раскрыла агента ФСБ и боевиков с позывным "Джигурда".
- 1 февраля СБУ заявила, что раскрыла масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, которая ретранслировала российскую пропаганду через Telegram-каналы.
- Сегодня, 5 февраля, СБУ заявила о пресечении деятельности сети агентов ФСБ РФ из бывших украинских спецназовцев.
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