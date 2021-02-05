Данилов: В Украине идет шпионская война, агентура России просто сумасшедшая

В Украине идет шпионская война с сильной агентурой России, заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов. Дискуссия транслировалась в Youtube.

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Данилов считает, что была сделана большая ошибка, когда в начале 90-х КГБ был переименован в СБУ, где остались те же сотрудники. "Это очень и очень небезопасно. Последствия мы пожинаем до сих пор", – заявил Данилов.

"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто сумасшедшая", – уверен Данилов. По его словам, в Украине кроме горячей войны на территории Донбасса идет информационная война и шпионская война, которую Россия ведет каждый день.

Денис Юдин

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