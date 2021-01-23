Контрразведка СБУ раскрыла агента ФСБ РФ и контролируемых Россией боевиков на Донбассе. У боевиков он получил позывной "Джигурда", сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ пишет, что в январе 2021-го агент получил по закрытым каналам связи задание от кураторов – за деньги "способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов, в частности тарифного майдана".

В контрразведке говорят, что целью была дискредитация органов госвласти и дестабилизация ситуации в стране. По данным следствия, мужчина организовал несколько протестов.

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СБУ также отмечает, что мужчина из Херсонской области возглавлял одну из пророссийских партий. По данным спецслужбы, он получил указание собрать информацию о проблемах в социально-экономической сфере.

По задумке российских спецслужб, это должно было спровоцировать протесты в граничащих с Крымом районах, которые затем распространились бы на всю страну, сообщают в СБУ. Также агент должен был собирать подписи в Херсонской области за возобновление подачи воды в Крым, популяризировать сепаратистские настроения и идею автономии некоторых областей.

По данным СБУ, в феврале 2020-го мужчина встречался в Симферополе с российскими оккупантами Крыма и их главарем Сергеем Аксеновым. В мае 2020-го в Луганске был завербован террористической организацией "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Сейчас продолжается расследование по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ не уточняют, задержан ли агент.

Вчера, 22 января, СБУ сообщила о задержании коммуниста-агента ФСБ, который шпионил за украинскими спецназовцами.

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Марк Сировой

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