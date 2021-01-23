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Бутусов: Полковник Альфа СБУ задержан по делу о подготовке убийства генерала СБУ

23.01.2021, 07:35
Бутусов: Полковник Альфа СБУ задержан по делу о подготовке убийства генерала СБУ - Фото
Якобы задержание полковника Альфа СБУ (фото - Юрій Бутусов, Facebook)

Полковник спецподразделения СБУ Альфа якобы задержан по делу о возможной организации убийства бригадного генерала СБУ. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов утверждает, что задержан полковник Альфа Андрей Расюк. Журналист также пишет, что разыскивают Дмитрия Нескромного – экс- замглавы и первого замглавы СБУ, бывшего начальника управления по борьбе с коррупцией.  Бутусов утверждает, что Нескромный сейчас находится в СБУ без должности и ему якобы запрещен выезд из Украины.

По данным Бутусова, дело касается возможной подготовки заказного убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова – замглавы СБУ, начальника главного управления внутренней безопасности спецслужбы.

LIGA.net проверяет эту информацию и уже направила запрос в СБУ.

  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в работе на ФСБ РФ. СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.
  • 8 октября дело Шайтанова передали в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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