Бутусов: Полковник Альфа СБУ задержан по делу о подготовке убийства генерала СБУ

Полковник спецподразделения СБУ Альфа якобы задержан по делу о возможной организации убийства бригадного генерала СБУ. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов утверждает, что задержан полковник Альфа Андрей Расюк. Журналист также пишет, что разыскивают Дмитрия Нескромного – экс- замглавы и первого замглавы СБУ, бывшего начальника управления по борьбе с коррупцией. Бутусов утверждает, что Нескромный сейчас находится в СБУ без должности и ему якобы запрещен выезд из Украины.

По данным Бутусова, дело касается возможной подготовки заказного убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова – замглавы СБУ, начальника главного управления внутренней безопасности спецслужбы.

LIGA.net проверяет эту информацию и уже направила запрос в СБУ.

14 апреля 2020 года СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в работе на ФСБ РФ. СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.

8 октября дело Шайтанова передали в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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