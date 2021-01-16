Зеленский произвел несколько кадровых изменений в руководстве СБУ
Президент Владимир Зеленский осуществил несколько кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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С должности ректора Национальной академии СБУ уволен Сергей Кудинов, на это место назначен Андрей Черняк.
Черняк ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны.
Анатолий Дублик уволен с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, на это место назначен Александр Кукса.
В 2014 году полковник Александр Кукса был ранен в боях под Славянском.
Начальником управления СБУ в Кировоградской области вместо уволенного Ивана Осипчука назначен Александр Наконечный.
Управления СБУ во Львовской области возглавил Иван Осипчук, ранее с этой должности уволен Юрий Гончаров.
Дмитрий Неведров назначен начальником управления СБУ в Николаевской области.
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