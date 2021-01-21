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СБУ взяла боевика: пропускал на Донбасс военную технику из России – видео допроса видео

21.01.2021, 12:00
Задержанный боевик (фото - СБУ)
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В Одесской области контрразведка СБУ задержала боевика. По данным спецслужбы, он работал на неподконтрольном участке границы с РФ, через который на временно оккупированную часть Донбасса поставляли российскую военную технику и вооружение, передает пресс-служба СБУ.

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Как сообщается, уроженец Луганской области добровольно вступил в структуры боевиков, контролируемые спецслужбами России. Затем он начал работать на террористическую организацию "Служба пограничной охраны МГБ ЛНР".

Мужчина с оружием в руках работал на КПП Дяково на неподконтрольном Украине участке границы с РФ в Луганской области, пишут в СБУ. Через КПП в Украину поставлялась российская военная техника и вооружение.

Отмечается, что сейчас задержанный рассказывает СБУ информацию о перемещениях военной техники из РФ в Украину, персональные данные кадровых российских военных и сотрудников спецслужб, которые курировали боевиков, а также – другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ.

Задержанному сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Его отправили под стражу. Проверяется имеющаяся информация о причастности фигуранта к тяжким преступлениям: убийствам и пыткам украинских военных и мирных граждан.   

  • В декабре военная разведка сообщала, что боевики вместе с кадровыми офицерами России проводят сборы на временно оккупированной части Донбасса.

Читайте также: Контрразведка сообщала об угрозе оккупации Крыма еще в 2009 году – министр

Марк Сировой
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Донбасс сбу боевик террорист контрразведка

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