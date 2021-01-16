Контрразведка сообщала об угрозе оккупации Крыма еще в 2009 году – Лапутина

Украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России, в частности, в отношении Крыма, задолго до начала агрессии в 2014 году. Об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Юлия Лапутина, в интервью Радио Свобода.

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Лапутина напомнила о попытке России установить контроль над Крымом во времена экс-руководителя автономной республики Юрия Мешкова.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщины" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы", – сказала министр.

По ее словам, Россия уничтожала финансовые ресурсы Крыма, проводила операции по выведению активов крымских предприятий в РФ. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с местной властью.

Министр добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины.

По словам Лапутиной, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Она уточнила, что контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на оперативных данных и аналитической информации об угрозах.

Один из таких документов, подготовленный примерно в 2008-2009 годах, был посвящен происходящему в Крыму.

"И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма... Мы даже разработали предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", – сказала Лапутина.

Министр добавила, что в то время власть сменила курс на пророссийский и группу по итогам этой работы "просто разогнали".

14 января ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу.

Суд принял в "особое внимание" заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факт захвата полуострова российскими военными.

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Наталия Медведева

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